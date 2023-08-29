Zorlu Enerji, Rarik Turkison Enerji A.Ş ile birleşiyor
Zorlu Enerji, Rarik Turkison Enerji A.Ş. ile birleşme için 6 Şubat tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuştu, başvurusu 9 Ağustos 2023 tarihli bültende uygun görülmüştü. Zorlu Enerji, 29 Ağustos'ta Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ’yi devralmak suretiyle birşeme işleminin tamamlandığını duyurdu.
Zorlu Enerji, Rarik Turkison Enerji A.Ş. ile birleşme için 6 Şubat tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuştu, başvurusu 9 Ağustos 2023 tarihli bültende uygun görülmüştü. Zorlu Enerji, 29 Ağustos'ta Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ’yi devralmak suretiyle birşeme işleminin tamamlandığını duyurdu.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji A.Ş. ile “Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 29.08.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
İşbu birleşme işlemi sonucunda Rarik Turkison Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu’na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.