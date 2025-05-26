Zorlu Enerji'den 2025 için güçlü finansal beklenti

Zorlu Enerji, 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel hedeflerini açıkladı. Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde paylaştığı beklentilere göre 2025’te güçlü bir büyüme hedefliyor.

Açıklamaya göre Zorlu Enerji, 2025 yılı sonunda 34 – 38 milyar TL aralığında satış geliri elde etmeyi, 11 – 13 milyar TL arasında FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) üretmeyi ve 4,8 milyar TL düzeyinde yatırım yapmayı planlıyor.

Enerji üretim ve satış hedefleri de paylaşılan beklentiler arasında yer aldı. Buna göre şirket, 2025’te 2.200 – 2.400 GWh üretimden elektrik satışı ve 5.800 – 6.800 GWh ticari elektrik satışı gerçekleştirmeyi öngörüyor.