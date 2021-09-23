Zorlu Enerji’den çevreci santral uygulamaları

Tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştiren Zorlu Enerji, Kızıldere Jeotermal Santrali’nde ‘Otomatik Kimyasal Dolum Uygulaması’nı hayata geçirdi.

Zorlu Enerji mühendislerinin tasarlayarak hayata geçirdiği uygulama aracılığıyla santrale uzak mesafelerde yer alan 13 adet üretim kuyusunda yapılması gereken işlemleri santral merkezinde yaparak yılda 600 litre mazot kullanımı ve bin 350 kilogram CO2 salımının önüne geçilmesini sağlıyor. Aynı zamanda işlemlerin tek bir noktadan yönetilmesi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Online Deşarj Sistemi’ni devreye aldı

Çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik stratejisiyle 2040 yılına kadar tüm değer zincirini karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nde ‘Online Deşarj İzleme Sistemi’ uygulamasını da devreye aldı.

Çevre ve sıfır atık uygulamaları ile uyumlu Online Deşarj Sistemi, aynı zamanda atık su deşarjının tuzluluk, sıcaklık ve seviye gibi değerleri online olarak uzaktan ölçülüp izleme merkezine anlık olarak bildiriliyor. Bu sayede jeotermal akışkanın üretiminden re-enjeksiyonuna kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğu izlenerek ölçülebiliyor.