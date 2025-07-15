Zorlu Enerji'den İsrail açıklaması: Dorad Energy’den çıkış planı kapsamında payların bir kısmı satıldı!

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) İsrail'deki enerji şirketi Dorad Energy Ltd.’de sahip olduğu yüzde 25 oranındaki hisselerin tamamının satış sürecine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Dorad'daki yüzde 10'luk paya tekabül eden ve ön alım hakkına tabi olmayan 1.064 adet hissesini Phoenix Grubu’na sattı.

Satış, 282,9 milyon Yeni İsrail Şekeli (NIS) bedelle tamamlandı. Satışın nihai tutarı, vergisel düzenlemeler sonrası kesinleşecek.

Yüzde 15'in satış süreci devam ediyor

Açıklamaya göre, geriye kalan yüzde 15'lik paya karşılık gelen 1.596 adet hisse ise, Dorad’ın mevcut ortakları Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd. ve Edelcom Ltd. tarafından ön alım hakkı kullanılarak eşit şekilde satın alınacak.

Bu sürece ilişkin resmi izin ve onaylar ise halen devam ediyor.

Şirketin KAP açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Şirketimizin Dorad Energy Ltd. ("Dorad")'de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin %25'ine karşılık gelen paylarının tümünün satışına ilişkin 06.03.2025 ve 17.04.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında;

Ön alım hakkına tabi olmayan, her biri 1 Yeni İsrail Şekeli ("NIS") nominal değerli toplam 1.064 adet hisseye tekabül eden %10 oranındaki payımızın Phoenix Grubu'na satışı, imzalanan hisse alım sözleşmesi uyarınca 282.941.776 NIS bedel üzerinden tamamlanmış olup işleme ilişkin nihai satış bedeli, vergiye ilişkin uyarlamaların ardından kesinleşecektir.

Ön alım hakkına tabi olan 1 NIS nominal değerli toplam 1.596 adet hisseye tekabül eden son %15'lik payımıza ilişkin olarak, Dorad'ın mevcut ortakları Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd. ("Ellomay Luzon") ve Edelcom Ltd. ("Edelcom") ön alım haklarını kullanmışlardır. Bu kapsamda, 1.596 adet hissenin, aynı pay değeri üzerinden Ellomay Luzon ve Edelcom tarafından eşit şekilde satın alınmasına ilişkin izin ve onay süreçleri halen devam etmektedir.

Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır."