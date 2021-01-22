Zorlu Enerji'den kayıtlı sermaye tavanını 2 kat artırma kararı

Zorlu Enerji faaliyetlerini verimli şekilde sürdürmek, kârını ve piyasa değerini artırmak amacıyla girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üretim gücünün tamamı yenilenebilir enerjiye dayalı olan Zorlu Enerji, yurt dışında da yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şirket, yönetim kurulu sermaye yapısını güçlendirmek için kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar liradan 6 milyar liraya çıkarmak üzere oy birliğiyle karar aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, büyüme hedeflerinin temelinde şirket değerini artırmanın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece önemli. Büyüme stratejimiz paralelinde, kayıtlı sermaye tavanımızı artırmak üzere yönetim kurulu tavsiye kararı aldık. Bu sayede borç ve öz kaynak oranımızı iyileştirerek, güçlü yatırım planlarımızı hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Zorlu Enerji olarak son 5 yılda yaklaşık 5 milyar lira değerinde yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Ak, "Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna göre öngördüğümüz projeler, yurt içi ve yurt dışı santral yatırımlarımız ve 'akıllı çözümler' iş birimi planlarımız için bu yıl da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 milyar lira daha yatırım yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.