Zorlu Enerji'den sermaye artırımı kararı

Zorlu Enerji, mevcut kayıtlı sermaye tavanına henüz ulaşılmamış olmasına rağmen sermaye tavanının 6 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, mevcut kayıtlı sermaye tavanının şirket hedefleri için yeterli olmadığı belirtildi. Açıklamada, ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere çalışmalara başlanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)'na artırılmasına, tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.