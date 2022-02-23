Zorlu Enerji'nin Ar-Ge projesine AB'den hibe desteği

Büyüme stratejisini Ar-Ge ve inovasyon ekseninde geliştirmeye devam eden Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan UFUK 2020 (Horizon 2020) hibe programının devamı olan UFUK Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında başvurduğu JIDEP (Ortak Endüstriyel Veri Değişim Platformu) projesi için yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Otomotiv ve denizcilik sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan kompozit malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amaçlanan projeyle döngüsel ekonomiye ve atık yönetimine doğrudan katkı sağlanması planlanıyor.

“Sektörlere ve döngüsel ekonomiye büyük katkılar sunacağız”

Projeye ilişkin bilgi veren Zorlu Enerji ARGE Müdürü Ural Halaçoğlu, JIDEP'in 7 ülkeden 13 partnerle yürütülecek bir araştırma geliştirme projesi olduğunu söyledi. Söz konusu projeyle oluşturulacak platformun farklı sektörlerden oyuncuları buluşturacağını belirten Halaçoğlu, "Dönüştürülmüş hammaddeyi kullanmak isteyen üreticiler veri platformuna erişerek, ihtiyaç duyduğu hammaddeyi platformdan sağlayabilecek. Bu platformda yapacağımız çalışmalar aracılığıyla hem sektörlere hem de döngüsel ekonomiye büyük katkılar sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 yıldan fazla bir süredir rüzgar enerjisi santrali inşa ettiğine değinen Halaçoğlu, Türkiye’de bulunan 355 rüzgar santralinin bugün itibarıyla 10,6 gigavat seviyesinde kurulu güce sahip olduğuna dikkat çekti.

“İlerleyen yıllarda bu santrallerde kullanım ömrünü tamamlayacak olan kanatların toprağın altına gömülmesi veya yakılmasına alternatif olarak geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanıma açılması sektöre hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak” diyen Halaçoğlu, “Zorlu Enerji olarak biz de işletmekte olduğumuz Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santralimizde ömrünü tamamlamış rüzgar türbin kanatlarının geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasına ilişkin platforma aktaracağımız bilgi ile döngüsel ekonomiye, atık yönetimine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.