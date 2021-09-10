Zorlu Enerji’ye ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’

Zorlu Enerji, karbon salımını kaynağından başlayarak kesmeyi hedeflediği yatırımlarına devam ediyor. 2040 yılına kadar tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürüten Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES ile şehirlerdeki karbon salımının en aza indirilmesini hedefliyor.

81 ilde bin 100’den fazla istasyona ulaşan ZES, ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından, 2016 yılından bu yana her yıl, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Sustainability Awards’ta (Sürdürülebilirlik Ödülleri) "Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü" kategorisinde ödül aldı.

Aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor

ZES, yüksek hızlı şarj istasyonları ile aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçları 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaştırıyor. Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleten ZES, sadece şehir içinde değil uzun mesafe sürüş gerçekleştirmek isteyen sürücülere de Türkiye’nin dört bir yanında sürüş imkânı sağlıyor.



Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES ile elektrikli otomobillerin Türkiye’deki devinimini hızlandırmayı ve aynı zamanda karbon salımının azaltılmasına da katkı sağlamayı hedefleyen Zorlu Enerji, bilgi birikimini Doğu Avrupa başta olmak üzere çevre coğrafyalara da taşımayı hedefliyor.

“Ödül, Zorlu Enerji’nin vizyonunu ortaya koyuyor”

Kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, “Bu yaklaşımın bir parçası olarak; tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımlarımızı artırdığımız ve tüm değer zincirlerimizi karbon nötr hale getirmek için verdiğimiz taahhüde uygun emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızla global çapta layık görüldüğümüz bu gibi ödüller gelecek için doğru bir vizyon ortaya koyduğumuzu bize gösteriyor. Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojileri de hayata geçirerek, gezegenimizin geleceğini korumak ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.