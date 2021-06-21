Zorlu Holding, Azerbaycan'da yatırım planlıyor

KERİM ÜLKER

44 gün süren mücadelenin ardından Azerbaycan’ın, yaklaşık 30 yıllık hasret duyduğu Dağlık Karabağ’a tekrar kavuşma sürecinde en büyük destek Türkiye’den gelmişti. Bu destek sadece savunma sanayisi ile kalmadı, Türkiye ekonomik anlamda da yeniden yapılanma sürecinde Karabağ başta olmak üzere ülkeye destek vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Zorlu Holding, Azerbaycan’da yatırım yapmak için ilk adımı attı.

Geçtiğimiz hafta Bakü’ye giden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, başkent Bakü’de bir takım görüşmelerde bulundu. Zorlu’nun en önemli görüşmesi ise Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov ile gerçekleştirdi. Zorlu ve Jabbarov görüşmede mutabakat anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya göre Zorlu Holding, Azerbaycan’da özellikle tekstil sektöründe yatırım yapmayı planlıyor. Jabbarov, sosyal medya hesabından duyurduğu anlaşma ile ilgili olarak "Azerbaycan'ın tekstil endüstrisine yapılan yatırımlar açısından önemli bir katkı sağlayacak, yeni iş imkanları doğuracak ve kardeş ülke ile ekonomik bağları daha da güçlendirecek" dedi.