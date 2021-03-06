Zorlu Holding, uygulamalarıyla kadınların hayata katılımını güçlendirmeye devam ediyor

Zorlu Holding'in çeşitli sektörlerinden gönüllü yaklaşık 100 kişilik bir çalışma grubuyla ve komiteyle beraber yönetilen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla grup içinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. 5 ana sektörde, 33 bine yakın çalışanıyla Zorlu Grubu’nda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ekseninde "söylem", "iş ortamı" ve "iş birlikleri" başlıkları altında stratejik yol haritasıyla ele alınıyor.

Öte yandan 8 Mart için “Eşitlik doğamızda var” temasıyla film hazırlayan Zorlu Holding, film süresince doğadan karşılaştırmalı görüntülerle, doğadaki bütünlük, büyük denge ve ahenk ile eşit bir hayatın mümkün olduğuna işaret ediliyor.

"Eşitlik hayatın her alanında olması gerekiyor"

Kadınlar için koşulların pandemi döneminde daha zorlayıcı olduğunu belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, eşitliğin hayatın her alanında olması gerektiğine ve bunun aslında doğamızda olduğuna vurgu yaptı.

Zorlu Holding’in pandemi koşullarında ihtiyacın daha da belirginleştiği toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Melik, pandemi döneminde eşitsizliklerin dramatik şekilde arttığını ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunda olumsuz gelişmelerin daha sıklıkla ve sert şekilde yaşandığını gördüklerini aktardı.

COVID-19'un işletmeler üzerindeki etkilerini inceleyen TÜSİAD'ın araştırmasında, COVID-19'dan dolayı çalışanlarının iş-yaşam dengesinde zorlandığını gözlemleyen firmaların yüzde 34'ü kadınların daha olumsuz etkilendiğini belirttiklerini söyleyen Melik, "Yine bu süreçte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yayınlanan 'COVID-19 Kadınlara Yönelik Şiddetin Sonlandırılması' başlıklı rapor, kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddetin pandemi döneminde arttığını açık şekilde ortaya koyuyor. Pandemi sürecinde kadın ve kız çocuklarının, uğradığı şiddete istinaden istedikleri yardım talebi Fransa, Avustralya, Arjantin ve Singapur’da yüzde 25 ile 33 oranında artmış durumda. Türkiye’deki artış ise yüzde 27,8 olarak raporlanmış. Buna hep birlikte dur demek zorundayız. Bunun için kolektif şekilde hareket etmeliyiz. Psikolojik ve sosyal koşulların daha da zorlaştığı bir süreçte; hepimiz aynı hassasiyetle birbirimizin yanında olmalıyız.” şeklinde konuştu.

"Kadınlar pandemiden çok daha olumsuz etkilendi"

Zorlu Holding olarak, kapsayıcılık ve çeşitliliğin kurumlarda yarattığı güce ve sinerjiye olan inançla; fırsat eşitliğine kadınların iş dünyasında ve yaşamın her alanında daha fazla yer alması için çalıştıklarını dile getiren Selen Zorlu Melik, pandemiyle eşitsizliklerin sonuçlarını daha da yıkıcı şekilde yaşayan kadınların bu süreçte çok daha olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

"Oysa ‘eşitlik doğamızda var’, birbirimizden güç almak, birlikte mücadele etmek ve var olma mücadelesi için birlikte emek vermek doğamızda var. Hayalini kurduğumuz daha iyi geleceği ancak, pandemide yaşadığımız ve benzeri birçok zorluğun yükünü birlikte taşıyıp; meselelere birlikte ve eşitlikçi çözümler sunduğumuzda inşa edebiliriz" diyen Melik, Zorlu Holding olarak bu farkındalıkla, "Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün" diyerek çıktıkları yolda, pandemide daha da görünür olarak yaşadıkları eşitsizliklerin sonuçlarına karşın; toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

"Şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız"

"Eşit Bi’Hayat" manifetoları doğrultusunda "söylem", "iş ortamı", "paydaşlarla iş birliği" dahil her alanda fırsat eşitliğini gözeterek, hareket etmeyi hedefleyen bir iş kültürünü inşa ettiklerini söyleyen Melik, şöyle konuştu: "Düzenlediğimiz mentorluk programlarından atölye ve eğitimlere kadar birçok uygulama ile bu konuda kurumsal farkındalığı artırıyoruz. Yine pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz herkesin kullanımına açık Eşit Bi’Hayat Sözlüğü ile günlük hayatta ve grup olarak yürüttüğümüz iletişim çalışmalarımızda cinsiyetçi söylemlerden uzak durulması ve bu konuda farkındalık oluşturulması için çalışıyoruz. Biz Zorlu Holding olarak şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Bu anlayışla bir süre önce ‘Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası’nı yayınladık. Bu politika doğrultusunda, şiddete maruz kalan çalışma arkadaşlarımız ve çocuklarının içinde bulundukları durumu güven ve gizlilik içinde paylaşabilecekleri destek ve yardım mekanizmaları oluşturduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farklı kurumlarla iş birliklerimizi geliştirerek, kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Diliyorum ki; artan farkındalık, hayata geçirilen uygulamalar ve bu konuda giderek güçlenen kolektif bilinç ve artan iş birliği ile eşit bir hayat inşa edeceğiz. ‘Eşitlik doğamızda var’ diyoruz ve doğadaki bu dengeyi sistemlerimize taşır, günlük hayatımızda korursak hepimiz için ‘Eşit Bi'Hayat’ın mümkün’ olduğu inancıyla hareket ediyoruz.”