Zorlu Holding, yeni parlak fikirler arıyor

11 Haziran 2020

Zorlu Holding, inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde başlattığı çalışanlarına yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda; Zorlu Holding, gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030'un en kritik süreçlerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi'Fikir'in ikinci döngüsünü webex üzerinden yaptığı canlı yayın ile başlattı.

Zorlu Grubu'nun kurum içi girişimcilik programının 2. döngüsünde, grubun gelecek vizyonunu yansıtan Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik haritası ve uzun vadeli stratejik yatırım alanlarına yönelik fikir çağrısı 10 Haziran'da başladı. Seçilen fikirlerde çalışmak üzere Grup çalışanlarına takım çağrısı yapılacak ve takımlar yaklaşık 8 aylık bir maratona çıkacak. Süreçte tohum yatırımı alan, yoğun bir eğitim ve mentorluk programından geçecek takımlar ise finalde Zorlu Grubu hissedarlarına ve üst yönetimine sunum yaparak girişimlerini hayata geçirmek için yatırım amaya çalışacak.

"Girişimcilik ruhunun hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gördük"

Moderatörüğünü Hakan Akben'in üstlendiği online buluşma; Zorlu Grubu'nun hissedar temsilcileri, üst yönetimi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO'su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Hukuk Yurtiçi İşlemleri Müşavir Yardımcısı Nihan Esendal ve Muhasebe Müdürü Zafer Şeyben'in yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Zorlu Grubu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; proje paydaşları süreç ile ilgili bilgi paylaşamında bulunurken ilk döngüde yatırım alan AbilityPool ve ConectoHub'ın kurucu ortakları ve yeni döngüde inovasyon elçileri olarak destek verecekilk döngü katılımcıları, Zorlu Grubu çalışanları ile deneyimlerini paylaştı.

Pandemi sürecinin girişimcilik ruhunun önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu; "Ülkemiz için öngörülmeyen bir pandemi sürecini yaşadık; yaşamaya devam ediyoruz. Bu günlerin, normal şartlarda belki 3. hatta 4. döngüde online'a taşıyacağımız Parlak Bi'Fikir için de bir hızlandırıcı oldu. Bu dönemde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha anladık. İş dünyası, kamu, sivil toplum; girişimcilik ekosisteminin bu yanlarını örnek alabileceğini de deneyimledi. Biz de ne mutlu ki hem girişimcilik, sosyal inovasyon gibi alanlardaki yetkinliğimiz, know-how'ımız; hem de yetkin insan kaynağımızla bu dönemde farklı öğrenimler elde ettik. Bir kez daha gördük ki; kurum içi girişimciliği destekleyerek; grubumuzda inovasyon ve girişimcilik ruhunu güçlendirme yolunda adımlar atarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Bu programla içimizden start-up'lar çıkarıyor olmamız çok önemli; ama bundan daha önemli olan; sürecin tamamının grup genelinde yarattığı dönüştürücü etki... İkinci döngüyle birlikte bu etkiyi daha da belirgin şekilde göreceğimize inanıyorum. İnovasyon ve girişimcilik ruhunu güçlendiren sürece tüm çalışma arkadaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

"Parlak Bi'Fikir, ihtiyaçlara yönelik yeni fırsatlar yaratacak"

Sürdürülebililirlik odaklı Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile birlikte son 3 yılda kurum içi inovasyonu harekete geçirmek üzere koydukları hedefleri geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Bunun ne kadar önemli ve kritik olduğunu bu salgın sürecinde çok açık bir şekilde gördük. Toplum için değer yaratan işleri üretenlerin, sürdürülebilirliği sağlamak için teknoloji ve inovasyona yatırım yapanların ayakta kaldıklarına şahitlik ettik. Bu açıdan Parlak Bi'Fikir kurum içi girişimcilik programımızın, pandemi sonrası yeni gerçekler ve normallere paralel; dünyanın, ülkelerin ve bireylerin hayatına katkı sağlayan; yeniden şekillenen ihtiyaçlarına yönelik yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Bu süreç aynı zamanda, daha iyi bir dünya için ne yapabilirim diye düşünen çalışanlarımız için önemli bir fırsat yaratırken; yetkinliklerini artırıp yeni iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kendilerini geliştirebilecekleri bir zemin de oluşturacaktır." dedi.

"Akıllı Hayat 2030 ile iş kültürümüzü yeniden tasarlıyoruz"

Yaşanan pandemi sürecinde şirketlerin çevikliği ve ani değişen koşullara uyum sağlayabilmesinin büyük önem kazandığını; bunun da şirketlerin yaratıcılığı ve inovasyon ihtiyacını öne çıkardığını dile getiren Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal ise; "Bugün ülkeler arasında sınırların bir anda nasıl keskin şekilde çizildiğini; bunların ekonomik-finansal yansımalarının kurumsal ve bireysel hayatlarımızda ne kadar derin etkileri olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Akıllı Hayat 2030 ile birlikte, yaptığımız işin sürdürülebilir olması için radikal değişimlere, negatif koşullara hızla uyum sağlayabilecek şekilde iş kültürümüzü yeniden tasarlıyor olmanın ne kadar kritikolduğu bir kez daha anladık. Bu anlayışla, inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlamanın en hassasbaşlıklardan biri olduğunu görerek hayata geçirdiğimiz Parlak Bi'Fikir programına büyük önem veriyoruz. İlk döngü sonrasında çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler bu konuda attığımız adımların karşılık bulduğunu gösteriyor. Covid-19 sonrası koşulların bizi konfor alanımızdan çıkmaya zorlayacağı bir dönemde başlayan ikinci döngünün ise, yeni dünyanın şirketi ya da bireyleri olma yolunda hem Grubumuz hem de ülkemiz için farklı kazanımları olacağına gönülden inanıyorum." dedi.

"Parlak Bi'Fikir ile yeni start-up'lar çıkarıyoruz"

Artık hiç kimsenin eski iş yapış biçimleriyle yoluna devam edemeyeceğini ifade eden Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt; "Bu pandemi sürecinde ayakta kalabilmenin yolunun sürekli inovasyondan geçtiğini bir kez daha gördük. Bu konuda Zorlu Grubu'nun oldukça güçlü kasları var. İnovasyon yatırımlarının tüm aşamalarını başarıyla geçtik. Vestel Ventures'ın yaptığı yatırımlar arasında değerini yüzde 50 kat arttıran start-up'lar var. Start-up'larımızdan biri Vestel ile birlikte, pandemi ile hayati bir konu haline gelen solunum cihazı (ventilatör) üretiyor. Yine start-up'larımızdan biri Türkiye'nin elektrikli otomobilinin en önemli teknolojik cihazlarından birini üretiyor. Sahip olduğumuz tüm bu deneyimi kurum içi girişimciliğe aktarıyoruz. İlk döngü, bizim için başlangıçtı ama içimizden çıkardığımız iki start-up çok kısa sürede çok hızlı yol aldı. Hatta daha bir yılı bile doldurmadan yeni bir yatırım aşamasına geldiler. Bununla birlikte "Parlak Bi'Fikir ile inovasyon odaklı kültürel dönüşümü tetikleyecek bir iş ortamı yaratma isteğimizin de ciddi bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz. İçeride çok ciddi bir dinamizm yarattık. İlk süreci deneyimleyen çalışma arkadaşlarımız, grubumuzda farklı alanlarda çalışmaya devam ederken; bir yandan da inovasyon elçisi olarak yepyeni bir kariyere adım attılar. Yeni döngüde yeni sorumluluklar üstlenip; gönüllü olarak farklı şapkalarla sürecin parçası olmaya devam edecekler. Bu çalışmaları Zorlu Holding'de hayata geçirdiğimiz Alan 1 gibi, fikir üretenlerin buluşacağı inovasyon mekanlarıyla da güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu bir maça benzetirsek, bu maçın bir kaybedeni yok. Kurum içi girişimcilik sürecine katılan her arkadaşımız kendini geliştiriyor ve bir üst lige çıkarıyor. Böylece Parlak Bi'Fikir ile inovasyon odaklı kültürel dönüşümü tetiklerken; aynı zamanda grubumuzu yeni yatırım alanlarıyla buluşturacak start-up'lar çıkarıyoruz." dedi.