Zorlu Holding'in yeni CEO'su belli oldu!

Zorlu Holding, Vestel’in CEO’su Ergün Güler'e gönderdiği e-postanın ardından başlayan tartışmalar sürerken istifa eden CEO Cem Köksal'ın yerine kimin getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bugünkü Zorlu Holding Yönetim Kurulu toplantısında Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül’ün atanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Yüngül uzun süre görev almıştı

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, 1997'de Vestel Beyaz Eşya genel müdürü olarak katıldığı holdingde 2013'te CEO'luk görevine getirilmişti. Yüngül, Haziran 2024'te kendi isteğiyle emekli olmuştu. Köksal da Yüngül'ün ardından CEO olarak atanmıştı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Cem Köksal, Ramazan ayı nedeniyle tebrik mesajı yayınlayan Güler'e gönderdiği e-postanın sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Köksal, bir gece gözaltında kalmasının ardından serbest bırakılmıştı. Köksal'ın istifa ettiği açıklanmıştı.