Zorlu Holding'ten "Geleceğe Bi'Adım" staj programı

Holding açıklamasına göre, daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin, gençlerin bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasıyla mümkün olacağına inanan Zorlu Holding, bu anlayıştan yola çıkarak üniversite öğrencilerinin kişisel ve kariyer gelişimlerini desteklemek, geleceğe güvenle ve umutla bakmalarını sağlamak için başlattığı staj programını bu yıl da ağustos ayında gerçekleştiriyor.

1 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek olan "Geleceğe Bi'Adım" staj programı, teorik bilgilerin yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen webinarlarla destekleniyor. Programa 56 üniversiteden toplam 137 öğrenci kabul edildi. Programın içeriğinde, oryantasyon etkinlikleri, sunum becerileri ve excel verimlilik eğitimleri, Vestel Perakende Akademisi ve Zorlu Akademi eğitimleri, KATA Atölyesi, webinarlar, farklı departmanlardan yöneticilerle online buluşmalar, stajyer-staj koçu toplantıları, proje çalışmaları ve bilgi yarışmaları yer alıyor.

Hazırlanan kapsamlı staj programıyla gençler sadece teknik anlamda değil, kişisel gelişim anlamında da birçok kazanım elde edecek. Stajyerler, staj boyunca 81 farklı departmanda çalışma fırsatı bulurken, gençlere 112 staj koçu eşlik edecek.

Stajyerlerin, staj koçlarıyla düzenli olarak bir araya gelerek departman yöneticisinin çalışması veya araştırması için verdiği konularla ilgili yönlendirme yapması sağlanacak. Bunların yanı sıra katılımcılar, farklı sektörlerden yöneticilerle bir araya gelerek, ilgili yöneticinin kariyer yolculuğu, sorumluluk alanları, kariyer yönetimi gibi konularda gerçekleştirilecek sohbet ve soru-cevap seansından oluşan etkinliklerde de yer alacaklar. Staj programı sonunda katılım durumu, tamamlanan eğitimler, proje çalışmaları gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarıyla tamamlayanlara dijital sertifika verilecek.

Her zaman yetenekli genç arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Zorlu Holding olarak, daha iyi bir gelecek ve yaşanabilir dünya hayalini gerçekleştirmek için gençleri desteklemek adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Daha iyi bir geleceğin ancak çeşitli yetkinlikleri olan, farkındalığı yüksek, kendini sürekli bir dünya insanı olarak geliştiren ve dünyaya, topluma karşı duyarlı olan, umutlu, özgüvenli bir nesille mümkün olacağının altını çizen Kaya, "Biz de bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan gençlere kariyer yolculuklarında destek olmak için 2020 yılında staj programımızı güncelleyerek Geleceğe Bi'Adım'ı başlattık. Gençlerimizin hayallerine ulaşma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeleri için bu içerikteki programların daha da yaygınlaşmasını umut ediyoruz. Zorlu Holding olarak, her zaman yetenekli genç arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.