Zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji dağıtımı önlemleri

Uludağ ve bölgesinde enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ , SCADA sistemi ile de tüm şebekenin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ediyor.

Uludağ bölgesindeki enerji çalışmalarının detaylarını açıklayan UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Kış aylarında ekiplerimizin zorlukları daha da artıyor. Bu noktada gerekli tüm teçhizat ve donanımla en zorlu bölgelere bile ulaşabilmekteyiz. SCADA, termal kamera ve drone gibi teknolojileri de kullanarak şebekemizi destekliyoruz. Şu anda kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’dayız. Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nin kesintisiz enerjiye erişimini sağlamak ve enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 2024 yılı yatırım programımız kapsamında önemli projeler gerçekleştirdik. 30 kilometrelik yüksek gerilim şebekesini bölgede tesis edildi. Toplamda 60 milyon lira yatırım ile gerçekleştirilen bu projeler, yoğun kış sezonunda bölgenin elektriksiz kalma riskini minimuma indirirken, esnek manevra imkanı ile enerji yönetiminde sürdürülebilir çözümler sağlayacaktır" dedi.