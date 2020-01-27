Zorlu otomotive 'ısınıyor'

27 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (TOGG) hissesi bulunan 5 'babayiğit'ten biri olan Zorlu Grubu, otomotiv alanındaki faaliyetlerine hız kazandırdı. Bünyesindeki Korteks ile Avrupa’daki otomotiv ipliği tüketiminin yüzde 15’ini karşılayan grup, teknoloji şirketi Vestel ile otomotiv için ürün tasarımına reel olarak girdiğini açıkladı. Yerli otomobilin prototipinde de katkısı bulunan şirket, bu alanda seri üretim hedefliyor. Sosyal medyadan duyurdu Zorlu Grup bünyesindeki teknoloji şirketi Vestel, otomotiv sektörü için ürün tasarımına reel olarak girdiğini sosyal medya hesabı Linkedin üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yapılan açıklamada “Vestel olarak 2018 yılının başında otomotiv sektörüne değer ve hizmet sunmak için kurduğumuz Vestel otomotiv grubu; yazılım, donanım, UX ve araştırma grubu olarak yapılanarak, otomotiv sektörü için ürün tasarımına reel olarak girdi. Tüketici Elektroniği Fuarı 2020’de (CES 2020) chip üretici devi NXP Semiconductor ile partnerlik kurarak tasarladığı dijital gösterge platformunu sergiledi. Vestel, büyük ilgi gören demo ürünlerinin özgün, dinamik, yenilikçi, kişiselleştirilmiş dijital gösterge tasarımı ile otomotiv sektöründeki başarısını kanıtladı” ifadelerine yer verildi.

Yerli otoya Vestel katkısı!

DÜNYA’ya konuşan Vestel yetkilileri, yerli otomobilin prototipinde kullanılan 4 adet dijital araç gösterge ekranın Vestel tarafından tasarlandığını açıklayarak, bu ürünlerin seri üretimini yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, TOGG ile sadece aralık ayında lansmanı yapılan yerli otomobilin prototipine yönelik anlaşma yapıldığını vurguladı. Zorlu, “TOGG, seri üretim dijital araçlarda henüz gösterge ekranlarına yönelik tedarikçi seçimini yapmadı” dedi.

Ahmet Nazif Zorlu, açıklamasında tedarikçi seçimi konusunda TOGG’un şirket ortaklarına bir ayrıcalık tanımayacağının altını çizdi. Verilen bilgilere göre TOGG’un AR-GE çalışmaları ve yetkinliklerini gösteren bir atölye ile ortak bir çalışma yapıldı. Bu atölye sonucunda Vestel yerli otomobilin içinde yer alan 4 adet dijital araç gösterge ekranlarını tasarladı, üretti ve entegrasyonunu sağladı. Yerli araçtaki sürücünün önünde bulunan dijital gösterge ekranı, bilgi ve eğlence ekranı, yolcu ekranı ve bu üç ekranın kontrol edilmesini sağlayan dokunmatik kontrol ekranı Vestel’in elektronik ve dijital ekran sistemlerindeki uzmanlık ve tecrübesiyle üretildi. Ekranların tasarım, yazılım, elektronik kart ve aracın içine yerleştirilmesi Vestel mühendisleri ve tasarımcıları tarafından tamamlandı.