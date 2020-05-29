Zorlu Tekstil, akıllı teknolojilerle maske üretecek

29 Mayıs 2020

Bünyesinde kurduğu ‘Korona Destek Komitesi’ ile Türkiye genelinde pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş ile cerrahi maske ve koruyucu tulum bağışı yapan Zorlu Tekstil'in akıllı iplik teknolojisiyle üretimine başladığı ve bakteri ile virüslere karşı koruyucu özelliklere sahip maskelerin aylık üretim kapasitesi 1 milyon adet olacak.

‘İşin sırrı Ar-Ge ve inovasyonda, ürün işin en kolay tarafı’

Zorlu Tekstil Grubu’nun döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yaptığını dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın; birçok inovatif ev tekstili ürünü ile yeni nesil akıllı tekstilin dünyadaki ilk örneklerini verdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorlu Tekstil olarak uzun yıllardır akıllı tekstil alanına yatırım yapıyoruz. Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan ipliklere sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayi ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know how gerektiren akıllı tekstil ürün ve çözümleri sunuyoruz. Şimdi de bu deneyimimizi, akıllı tekstil özelliklerine sahip maske üretimine taşıyoruz.’

Bugün sözü edilen anti bakteriyel çarşaf ve nevresim dahil birçok akıllı tekstil ürünüyle yıllardır hastanelerin ve sağlık sektörünün yanında oldukları söyleyen Altın; “Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle hem sporcu kıyafetleri hem de güvenlik güçlerinin bu taleplerine hazırız ve ilk örneklerini de müşterilerimize sunuyoruz. Güvenlik güçlerimiz artık Korteks’in nem emme özelliği olan DRY TOUCH® kumaşları ile üretilmiş üniformalarla görev yapıyor. Otomotivde dünya markaları ile çalışıyoruz. Yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatımızla, Avrupa’daki tüketimin yüzde 15’ini tek başımıza biz karşılıyoruz. Antibakteriyel tekstil ürünlerimiz ile bu alanda çok daha fazla büyüyebileceğimizi öngörüyoruz” dedi.