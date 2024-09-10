Zorlu Tekstil Grubu üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Avrupa'nın en büyük entegre polyester iplik üretim merkezi Korteks ve pamuklu ev tekstili ile polyester kumaş sektöründe lider üretici Zorluteks'i bünyesinde barındıran Zorlu Tekstil Grubu, iş süreçlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarak üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Grup, sürdürülebilirlik raporunu, GRI standartları ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde hazırladı.

Yaşanabilir bir gelecek hedefiyle, “Doğa ve İnsan için Yenileyici (Regenerative) Tekstil” anlayışını benimseyen ve Zorlu Holding’in “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine paralel olarak sürdürülebilirlik stratejilerini uygulayan Zorlu Tekstil Grubu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışırken; sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli iş gücü sayesinde her zaman güvenle tercih edilen bir kurum olmaya devam ediyor.

"Sürdürülebilirliği bir kavramdan ziyade işlerimizin en temel parçası olarak görüyoruz"

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Zorlu Tekstil Grubu olarak, sürdürülebilirliği bir kavramdan ziyade işlerimizin en temel parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşım sayesinde geçtiğimiz yıl da Zorlu Tekstil Grubu olarak çevre performansımızda etkileyici ilerlemeler kaydettik. Su tasarrufu çalışmalarıyla, Korteks 33.679 m³ ve Zorluteks 848.000 m³ suyun korunmasına katkı sağladı. Emisyon azaltma konusunda büyük adımlar attık. Yenilenebilir enerjiye olan bağlılığımızı göstermek adına I-REC sertifikasını kullanırken emisyonlarımızı da azaltmayı sürdürüyoruz. Korteks, 2020’den bu yana emisyonlarını %44 oranında azaltırken, Zorluteks %53’lük bir düşüş elde etti. Atık azaltma alanında yapılan çalışmalarla da önemli başarılar elde ettik; Korteks %33 ve Zorluteks ise %16 oranında atık azaltımı gerçekleştirdi. Zorlu Tekstil Grubu olarak, sürdürülebilirlik odaklı akıllı tekstil ürünlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Sektörde bu alandaki lider konumumuzu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla güçlendiriyoruz. Temel hedefimiz, su ve enerji tüketimini azaltan, karbon salımını minimize eden ve teknolojiyle yaşam kalitesini artıran, inovatif özelliklere sahip ürünler sunmak” dedi.

‘Gelecek İçin Bugün’ mottosuyla attığımız her adım, yarının yeşeren umutlarının habercisidir

Sürdürülebilir bir kurum olmak için sadece çevresel konularda iyileştirme yapmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Altın, “Sadece çevresel açıdan değil, aynı zamanda sosyal anlamda da sürdürülebilir bir kurum olmanın öneminin farkındayız. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla, çalışanlarımıza sağladığımız değerle sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz. Zorlu Tekstil Grubu’nun bugünkü başarısının temelinde çalışanlarımızın emeği ve azmi yatıyor. Onların refahını artırarak, güvenli ve destekleyici bir iş ortamı sunarak bu değeri korumak ve ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Her çalışanımızın kişisel ve mesleki gelişimine destek olmak, potansiyellerini maksimum seviyede kullanmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Gelişime açık bir kültür oluşturarak, yenilikçi fikirleri teşvik ediyor ve çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyoruz. Böylelikle hem kurum içinde hem de sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çalışırken, çalışanlarımızın da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu unutmuyoruz. ‘Gelecek İçin Bugün’ mottosuyla attığımız her adım, yarının yeşeren umutlarının habercisidir. Bu çerçevede, yeşil bir gelecek için çalışırken adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Zorlu Tekstil Grubu döngüsel ekonomi odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla 2023 yılında 91 projeye imza attı

Zorlu Tekstil Grubu aynı zamanda tekstil sektöründe inovasyonun öncüsü olan bir grup, yıllık 4 milyon Dolarlık Ar-Ge bütçesiyle Korteks ve Zorluteks bünyesindeki iki Ar-Ge merkezinde toplam 123 çalışan ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket 2023 yılında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla 91 projeye imza attı.

Zorlu Tekstil Grubu sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ve toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşımıyla da çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve gençler gibi toplumun çeşitli kesimlerine odaklanan projeleriyle sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor. Ayrıca, ekonomik faydanın yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişmelere de katkı sağlama hedefiyle kendi inisiyatifiyle tasarladığı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.

Çevresel sürdürülebildik için ‘Temiz Üretim Şemsiyesi’

Zorlu Tekstil Grubu, Beş P (İnsanlar, Refah, Gezegen, Barış, Ortaklık) olarak belirlediği prensiplerle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlarken çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da ‘Temiz Üretim Şemsiyesi’ altında yürütüyor. Bu çerçevede çevre yönetimi, ekolojik ürün geliştirme ve atık yönetimi gibi konularda sistemli çalışmalar yaparken; sürdürülebilir bir çevre anlayışını benimseyerek tüm paydaşlarını da bu yönde teşvik ediyor. Verimli doğal kaynak kullanımını iş modeli olarak kabul eden grup, çevresel değerlerini stratejilerinin merkezine koyarken; Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayınlanmasından önce kendi eylem planını oluşturarak sadece kendi sektörüne değil farklı sektörlere de iyi bir örnek sunuyor.

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine alan Zorlu Tekstil Grubu, Zorlu Holding’in “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine paralel olarak sürdürülebilirlik stratejilerini uyguluyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) 2007’den beri imza atan Zorlu Holding ve 2021’den itibaren imza atan Zorlu Tekstil Grubu insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 ilkeyi benimseyerek bu alanlarda sürekli iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Zorlu Tekstil Grubu 2023 yılında ayrıca İlerleme Bildirim Raporunu (Communication on Progress CoP) UN Global Compact’a iletmiş bulunuyor.