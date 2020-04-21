Zorlu Tekstil’den salgın sonrası için çıkış formülü!

21 Nisan 2020

DÜNYA

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sosyal ve ekonomik olarak bilinen tüm yöntemlerin fazlasıyla zorlandığını ve sınandığını söyleyen Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, bugün artık yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Altın, ekonomide ve toplumsal hayatta artık bilinen yöntem ve modellerle yola devam etmenin mümkün görünmediğine dikkat çekti. Altın, “Gün artık yeni bir şey söylemenin de ötesinde yeni olanı, insan ve gezegen için gerekeni yapmanın günüdür. Bu salgın bize tüm sektörleri baştan başa değiştirecek yeni bir ekonomi çağının ayak seslerinin duyulduğunu hissettirdi. Ülke olarak buna göre kendimizi yenilemeliyiz” diye konuştu. Bu dönemde yaşanan sıkıntının finansal bir kriz olmadığını, tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik etkileri olan çok boyutlu bir süreç olduğunu dile getiren Necat Altın, bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratmanın gücünün farkına vararak çıkılabileceğini söyledi.

Yeni bir modele ihtiyaç var

Koronavirüs salgını sürecinde Zorlu Tekstil’in de tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çeken Necat Altın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz Zorlu Tekstil olarak bunu erken dönemde keşfederek döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın kullandığı kıyafetler bile, yeni nesil tekstilden geliyor. Biz de Zorlu Tekstil olarak şirketimiz bünyesinde kurduğumuz ‘Korona Destek Komitesi’ ile Türkiye genelinde pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş bağışında bulunduk. Cerrahi maske ve koruyucu tulumlar üretmeye başladık. Her türlü imkanımızla başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

“Tüm süreçleri yeniden düzenledik”

Zorlu Tekstil olarak bu süreçte öncelikli olarak çalışanları ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarının sağlığını düşünerek iş süreçlerini yeniden düzenlediklerini anlattı. Altın, “Bu kapsamda fabrika ve tesislerimizde hijyen standartlarını en üst düzeye çıkararak yaptığımız dezenfektan uygulamalarını daha da sıklaştırdık. Bunun yanı sıra yakın teması önlemek adına mesafeli ve dönüşümlü çalışma düzenine geçtik. Yaptığımız yeni sevkiyat planlamalarıyla tedarik zincirinde aksamalar olmamasını sağladık. Yine yakın temas ihtimalini ortadan kaldırmak üzere; ciddi yatırımlar yaptığımız online mağazalarımızı ve diğer online kanalları çok daha aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Ayrıca Psikolojik Danışma Hattımızı, tüm Zorluteks çalışanları için devreye aldık” diye konuştu.