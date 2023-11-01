Zorlu'dan 100’üncü yıla özel eser: 1923

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi yapımcılığında Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, sahne üstü ve arkasında 200 kişilik bir ekiple hayata geçirilen ve hazırlıkları 18 ay süren “1923” müzikalinde, bir müze gezisi sırasında kaybolarak, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikâyesi anlatılıyor.

Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini taşıyan “1923” müzikali ile ilgili olarak Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Cumhuriyet’in kurulduğu zamanın koşullarını, mücadeleyi herkesin, bilhassa da çocuklar ve gençlerin çok iyi bilmesi ve anlaması gerektiğini düşünüyorum.

2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı, Zorlu Grubu olarak bizim de 70. yılımız. Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ve sorumluluğumuzu Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyet’e kalıcı bir sanat eseri bırakarak yansıtmak istedik.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde daha uzun yıllar sahnelenecek müzikalin olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak Anadolu’ya yayılması en büyük temennimiz. Biz her yeni güne Cumhuriyet’in açtığı yolda ilim, bilim, inovasyon ve teknolojiyle uyanan bir Grubuz. Cumhuriyet’in değerlerinden aldığımız ilhamla Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, her canlı ve doğa için sürdürülebilir bir yaşam sunmak, ülkemizin sosyal ve ekonomik refahına katkı sunmak üzere çalışıyoruz” dedi.