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Zorlu’dan Bosna Hersek'e şarj istasyonu şirketi

Zorlu Enerji, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global BV'nin yüz­de 100 hissedarlığında Bosna Hersek'te elektrikli araç şarj istasyonu şirketi kurdu.

Haber Merkezi
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Zorlu Enerji, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global BV'nin yüz­de 100 hissedarlığında Bosna Hersek'te elektrikli araç şarj istasyonu şirketi kurdu. Zorlu Enerji'nin Kamuyu Aydınlat­ma Platformu'na (KAP) gön­derdiği açıklamasında, şirke­tin kuruluşuna ilişkin şu bilgi­lere yer verildi:

"28 Şubat tarihli özel du­rum açıklamamıza istinaden; şirketimizin Türkiye'de yü­rütülen elektrikli araç şarj is­tasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faali­yetleri ile bu konudaki proje­lerini iştirakleri aracılığıyla yurt dışına taşımak amacıyla; Bosna Hersek'te, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Ele­ctrip Global BV'nin yüzde 100 hissedarlığında 'Electrip BH d.o.o' unvanlı bir şirket kurul­muştur."