Zorlu’dan Bosna Hersek'e şarj istasyonu şirketi
Zorlu Enerji, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global BV'nin yüzde 100 hissedarlığında Bosna Hersek'te elektrikli araç şarj istasyonu şirketi kurdu.
Zorlu Enerji, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global BV'nin yüzde 100 hissedarlığında Bosna Hersek'te elektrikli araç şarj istasyonu şirketi kurdu. Zorlu Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında, şirketin kuruluşuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"28 Şubat tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığıyla yurt dışına taşımak amacıyla; Bosna Hersek'te, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global BV'nin yüzde 100 hissedarlığında 'Electrip BH d.o.o' unvanlı bir şirket kurulmuştur."