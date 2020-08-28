Zorluteks, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

28 Ağustos 2020

Zorluteks, yaptığı açıklama ile pademiye karşı aldığı önlem ve hijyen standartlarıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, tüm bu uygulamalar sonucunda TSE tarafından yürütülen güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemeleri konusunda Lüleburgaz fabrikasındaki denetimlerini başarıyla tamamlayan Zorluteks, Türkiye ev tekstili sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazanan ilk firma oldu.

Açıklamada, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumların yönergeleri doğrultusunda hareket eden Zorluteks, bu süreçte işletme içindeki yemekhanelerden personel servislerinin kontrolüne, çalışma ve üretim alanlarında ortak kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edilmesine ve maske kullanımına kadar pek çok konuda aldığı önlem ve hijyen standartlarıyla, çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını önceliklendiren bir dizi uygulama hayata geçirdi." ifadelerine yer verildi.