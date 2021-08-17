ZSR Patlayıcı, yerli ürünlerini IDEF 2021’de görücüye çıkardı
Türk savunma sanayii şirketlerinden ZSR Patlayıcı, son teknolojilerle geliştirdiği yerli hafif silah mühimmatlarını IDEF 21’de görücüye çıkardı.
ZSR Patlayıcı, son teknolojilerle geliştirdiği yerli ürünlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün kapılarını açan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021’de ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.
17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuara 50’den fazla ülkeden firma ve firma temsilcileri ile ziyaretçilerin katılımı bekleniyor.
7 bin metrekareyi aşan sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayan IDEF 2021’e ZSR Patlayıcı, üçüncü salon 312 A/B numaralı standıyla yer alıyor.
NATO standartlarına uygun, ulusal tesis güvenlik belgesine sahip tesislerinde, hafif silah mühimmatı, av ve spor fişekleri, ses mermileri, tramvatik fişekler üreten ZSR Patlayıcı, 9x19 / 5.56x45 / 7.62x39 / 7.62x51 / 12.7x99 mm fişekleriyle bir yandan Türkiye’de emniyet güçlerinin ihtiyacını karşılıyor. Şirket, ürünlerini iç pazarın yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da birçok ülkeye ihraç ediyor.