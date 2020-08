Zula’da Süper Lig 6. Sezon başladı

21 Ağustos 2020

Zula Süper Lig 6. Sezon, yenilenen lig sistemi, yeni takımları ve transferleriyle başladı. İlk kez kadın oyuncuların da dahil olduğu 6. Sezon, toplam 90 maçlık uzun bir maraton olacak.

Sosyal medyada hashtag’i #MücadeleHerYerde! olacak yeni sezonda, yeni transferler ve lige dahil olan 2 takımın yanı sıra, Zula severleri yenilenen lig sistemi dahil pek çok sürprizin beklediği ifade edildi.

6. sezon hakkında yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

9 hafta sürecek 90 maçlık maraton

Hafta sonu ilk karşılaşmaları yapılan 6. Sezon’da, yenilenen lig sisteminde maçlar cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Karşılaşmalar 14:00 - 19:00 saatleri arasında, her gün 5 maç olarak gerçekleşecek. Her takımın birbiriyle 2 kez karşılaşacağı ve toplamda 18’er maç yapacağı yeni sezonda Lig, final aşamasına kadar 90 maçlık bir maraton halinde toplam 9 hafta sürecek.

Daha da profesyonelleşen yapısı, yeni takımlarıyla Süper Lig tarihinin en iddialı sezonu olmaya aday 6. Sezon, yenilenen yayın yüzüyle de maç keyfini katlayacak. Lig boyunca maçlar her hafta, Zula Oyun Espor Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Final karşılaşmaları 7-8 Kasım’da

Lig aşamasının ardından yapılacak çeyrek finalleri, hemen sonraki haftasında finaller takip edecek. 4 takımın kozlarını paylaşacağı ve en iyilerin belirleneceği final karşılaşmaları 7-8 Kasım'da yapılacak. Zula Süper Lig'de sonuncu gelen takım, doğrudan ligden düşmüş olacak.

Zula Süper Lig takımları bu yıl büyük transferlerle ekiplerini güçlendirirken, sezonun transferlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ödemelerle bonservis rekorlarına da imza atıldı. 6. Sezonda Süper Lig’e katılan yeni takımlar ise espor heyecanına yeni bir soluk getirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sangal Esports ile lige taze kan

Yeni sezonda, Zula Süper Lig’e 2 iddialı takım daha eklendi. Zula Kadınlar Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldıran Türkiye’nin ilk belediye espor takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor ve Türk espor camiasının önde gelen takımlarından Sangal Esports, bu sezon lig heyecanına dahil oldu.

Kadın esporcular ilk kez Süper Lig’de

Toplam 73 esporcunun mücadele edeceği 6. Sezon, aynı zamanda ilk kez kadın esporcuların dahil olduğu sezon olacak. Fastpay Wildcats takımı, Kadınlar Ligi'nde yer alan 3 kadın oyuncusuna bu yıl Süper Lig'de forma şansı tanıyacak.

Yeni esporcular Akademi kadrolarından çıkacak

Zula Süper Lig'in bir alt turnuvası olan Zula Rekabet Turnuvası, 6. Sezon ile eş zamanlı olarak yapılacak. Bir esporcu akademisi niteliğindeki bu turnuvada şampiyon olacak takım, Zula Süper Lig'e çıkış biletinin de sahibi olacak.

Zula Süper Lig’de bu sezon yer alacak 10 takımının altyapı kadroları olarak adlandırılabilecek ikinci takımları da, Rekabet Turnuvası'nda mücadele verecek.

Süper Lig’in yiyecek sponsoru yeniden Little Caesars oldu

Ligin 6. Sezonunda Little Caesars yeniden resmi yiyecek sponsoru oldu. 5. Sezonda olduğu gibi yeni sezonda da sponsorluğunu devam ettiren Little Caesars, bu kapsamda Zula Süper Lig’e özel çıkarttığı Zula Gamer Menü’sü ile espor tutkunlarına oyunun farklı aşamalarında kullanabilecekleri Zula Altını kazandırmaya ve yeni sürprizlerle gamerların yanında olmaya devam edecek.

Zula Süper Lig 6. Sezon Takımları:

• ABB Aski Espor

• Beşiktaş

• Bursa Espor

• Çamlıca Espor

• Fastpay Wildcats

• Galatasaray

• Gamers of Future

• İstanbul Espor Kulübü

• Mod-Z

• Sangal Esports