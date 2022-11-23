Ümraniye'de geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Ümraniye'de geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.