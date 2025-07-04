10 yıllık dev imza! Nico Williams, Athletic Bilbao'da tarih yazmaya devam edecek

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, genç yıldızı Nicholas (Nico) Williams ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kanat oyuncusu 30 Haziran 2035’e kadar Bilbao forması giymeye devam edecek.

Athletic Bilbao’dan yapılan duyuruda, “Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi” ifadelerine yer verildi. Mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Williams, yeni kontratla kulübüne uzun yıllar bağlı kalacağını gösterdi.

İspanya Milli Takımı’nın da formasını giyen Gana asıllı oyuncu, geçtiğimiz sezon Athletic Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Hücum hattındaki dinamizmi, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Williams, takımın en önemli yapı taşlarından biri olarak görülüyor.