Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

100. Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan ve gelenekselleşen at yarışının derbisine çok az bir süre kaldı. Heyecan katlanırken "100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta yapılacak" sorusu sıkça geliyor.

Gazi Koşusu ne zaman?

Bu yıl, 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek.

Yarışacak atlar ve jokeyler ile ödül miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.