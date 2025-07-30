101 Okey Plus, Göztepe’nin yeni sezondaki ana sponsoru oldu

Göztepe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu için Türkiye'nin en popüler dijital oyunlarından biri olan 101 Okey Plus ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma, kulüp tarihinde dijital oyun sektöründen gelen ilk büyük sponsorluk olarak dikkat çekti.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda lansman yapıldı

Sponsorluk lansmanı, Göztepe’nin evi Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Göztepe CEO’su Kerem Ertan ile Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç katıldı. Anlaşma çerçevesinde 101 Okey Plus, Göztepe Futbol A Takımı'nın forma ve antrenman kitlerinin göğüs bölümünde yer alacak.

“Marka değerine katkı sağlayacak”

Göztepe CEO’su Kerem Ertan, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan ve dijital dünyada Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan 101 Okey Plus ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Göztepe’nin büyüyen marka değerine katkı sağlayacak bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Oyun topluluğunun enerjisini sahaya taşıyoruz”

Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç ise anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“101 Okey Plus’ı Göztepe gibi köklü bir camia ile aynı sahaya taşıyor olmak bizim için gurur verici. Bu sponsorluğu, oyun topluluğumuzun enerjisini, yaratıcılığını ve bir arada olma kültürünü sahaya yansıtmanın bir yolu olarak görüyoruz.”

Sezon boyunca dijital kampanyalar yolda

Anlaşma sadece forma sponsorluğuyla sınırlı kalmayacak. Göztepe ve 101 Okey Plus, sezon boyunca dijital kampanyalar ve taraftar etkileşim projeleriyle etkileşimi artırmayı hedefliyor. Hem sahada hem dijitalde Göztepe taraftarı için yeni deneyimler sunulacak.