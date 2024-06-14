11.5 milyar euroluk futbol şöleni başlıyor
Avrupa Futbol Şampiyonası bugün ev sahibi Almanya ile İskoçya’nın oynayacağı maç ile başlıyor. Bir ay boyunca 24 takımın mücadele edeceği Euro 2024, piyasa değeri açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacak.
Fikret AYDEMİR
Almanya’da düzenlenen 17'nci Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aralarında milli takımımızın da bulunduğu 24 takım mücadele edecek.
Euro 2024'te maçlar 10 farklı kentteki 10 stadyumda oynanacak. Türkiye maçlarını 62 bin kapasiteli BVB Dortmund ve 49 bin kapasiteli Volkspark Hamburg stadyumlarında oynayacak. Diğer stadyumlar ise Berlin (71 bin), Köln (43 bin), Münih (66 bin), Leipzig (40 bin), Frankfurt (47 bin), Gelsenkirchen (50 bin), Stuttgart (51 bin) ve Düsseldorf (47 bin) kentlerinde yer alıyor. Euro 2024 final karşılaşması, 1985'ten beri Almanya’nın ev sahipliği yaptığı bütün şampiyonalarda olduğu gibi yine Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.
En değerli kadrolar
Almanya’nın iki ligi, Bundesliga ve Bundesliga 2, geçen sezon 5.24 milyar euro ile tarihin en yüksek gelirini elde etmişti.
Ülke, bu rekor gelirden sonra şimdi de piyasa değeri açısından yeni bir rekor kıracak. Çünkü Euro 2024, 11.46 milyar euroluk piyasa değeriyle şampiyonanın tarihinin en pahalı turnuvası olacak.
Kadro değeri 324.1 milyon euro olan Ay yıldızlı takımımızın F Grubu’ndaki rakipleri Portekiz’in kadro değeri 1.05 milyar, Çekya’nın 185 milyon, Gürcistan’ın ise 161 milyon euro... Euro2024’e katılan takımların en değerli kadrosu 1.52 milyar euro ile İngiltere. Türkiye kadro değeri listesinde 12'nci sırada yer alıyor.
İkinci sıradaki Fransa’nın kadro değeri 1.23 milyar euro. Üçüncü sırada aynı grupta yer aldığımız Portekiz bulunuyor. Liste şöyle devam ediyor:
İspanya (965.5 milyon euro), Almanya (851 milyon euro), Hollanda (765 milyon euro), İtalya (705.5 milyon euro), Belçika (584.5 milyon euro), Danimarka (415.5 milyon euro), Ukrayna (379 milyon euro) ve Hırvatistan (327.7 milyon euro).
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i EURO 2024’ü izleyecek
Dünyaca ünlü internet değişim noktası DE-CIX’in Türkiye araştırmasına göre:
-Turnuvayı, yüzde 42’lik bir kesim hem karasal hem de çevrimiçi streaming platformlarından izleyecek. Yaklaşık yüzde 20’lik kesim ise sadece çevrimiçi platformlar üzerinden takip edecek.
-Turnuvayı akıllı TV’lerdeki uygulamalardan izleme alışkanlığı en yüksek grup, yüzde 52 ile 18-35 yaş grubu.
-Türkiye’de kadınlar da erkekler kadar futbola meraklı: Maçları izleyeceğini belirten erkek katılımcıların oranı yüzde 89 iken, kadınların yüzde 72’si turnuvayı izleyeceğini söylüyor.
'Bizim çocuklar'ın sıralaması
77. Hakan Çalhanoğlu (30) Türkiye / İnter Milan
45 milyon euro
127. Kenan Yıldız (19) Türkiye / Juventus – 30 milyon euro
132.Arda Güler (19) Türkiye / Real Madrid – 30 milyon euro
154.Orkun Kökçü (23) Türkiye / Benfica – 27 milyon euro
182.Ferdi Kadıoğlu (24) Türkiye / Fenerbahçe – 21 milyon euro
217.Barış Alper Yılmaz (24) Türkiye / Galatasaray – 17 milyon euro
222.Merih Demiral (26) Türkiye / Al Ahli SFC – 16 milyon euro
241.Kerem Aktürkoğlu (25) Türkiye / Galatasaray – 15 milyon euro
En genç oyuncular
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymiş en genç futbolcular:
1-Kacper Kozlowski (Polonya – 17 yaş, 8 ay ve 3 gün)
2-Jude Bellingham (İngiltere – 17 yaş, 11 ay ve 15 gün)
3- Jetro Willems (Hollanda – 18 yaş, 2 ay ve 10 gün)
4-Enzo Scifo (Belçika – 18 yaş, 3 ay ve 25 gün)
5- Jamal Musiala (Almanya – 18 yaş, 3 ay ve 28 gün)
6 -Valeri Bozhinov (Bulgaristan – 18 yaş, 4 ay ve 7 gün)
7-Johan Vonlathen (İsviçre – 18 yaş, 6 ay ve 16 gün)
8-Pedri (İspanya – 18 yaş, 6 ay ve 20 gün)
-Marcus Rashford (İngiltere – 18 yaş, 7 ay ve 16 gün)
10 -Wayne Rooney (İngiltere – 18 yaş, 7 ay ve 20 gün)
14-Emre Mor (Türkiye – 18 yaş, 10 ay ve 19 gün)
En yaşlı oyuncular
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymiş en yaşlı futbolcular:
1-Gabor Kiraly (Bulgaristan – 40 yaş, 2 ay ve 25 gün)
2- Lothar Matthaus (Almanya – 39 yaş, 2 ay ve 30 gün)
3 -Morten Olsen (Daninarka – 38 yaş, 10 ay ve 3 gün)
4-Maarten Stekelenburg (Hollanda – 38 yaş, 9 ay ve 5 gün)
5-Peter Shilton (İngiltere – 38 yaş, 8 ay ve 28 gün)
6-Ivica Vastic (Avusturya – 38 yaş, 8 ay ve 14 gün)
7 -Jens Lehmann (Almanya – 38 yaş, 7 ay ve 19 gün)
8-Gianluigi Buffon (İtalya – 38 yaş, 5 ay ve 4 gün)
9-Pepe (Portekiz – 38 yaş, 4 ay ve 1 gün)
10-Dino Zoff (İtalya – 38 yaş, 3 ay ve 24 gün)
49-Burak Yılmaz (Türkiye – 35 yaş, 11 ay ve 5 gün)