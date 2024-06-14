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11.5 milyar euroluk futbol şöleni başlıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası bugün ev sahibi Almanya ile İskoçya’nın oynayacağı maç ile başlıyor. Bir ay boyunca 24 takımın mücadele edeceği Euro 2024, piyasa değeri açısın­dan turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacak.

Dünya Gazetesi
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Fikret AYDEMİR

Almanya’da düzenle­nen 17'nci Avrupa Futbol Şampiyona­sı'nda aralarında milli takımı­mızın da bulunduğu 24 takım mücadele edecek.

Euro 2024'te maçlar 10 farklı kentteki 10 stadyum­da oynanacak. Türkiye maç­larını 62 bin kapasiteli BVB Dortmund ve 49 bin kapasi­teli Volkspark Hamburg stad­yumlarında oynayacak. Di­ğer stadyumlar ise Berlin (71 bin), Köln (43 bin), Münih (66 bin), Leipzig (40 bin), Frank­furt (47 bin), Gelsenkirchen (50 bin), Stuttgart (51 bin) ve Düsseldorf (47 bin) kentlerin­de yer alıyor. Euro 2024 final karşılaşması, 1985'ten beri Almanya’nın ev sahipliği yap­tığı bütün şampiyonalarda ol­duğu gibi yine Berlin Olimpi­yat Stadyumu’nda oynanacak.

En değerli kadrolar

Almanya’nın iki ligi, Bun­desliga ve Bundesliga 2, geçen sezon 5.24 milyar euro ile tari­hin en yüksek gelirini elde et­mişti.

Ülke, bu rekor gelirden sonra şimdi de piyasa değeri açısından yeni bir rekor kıra­cak. Çünkü Euro 2024, 11.46 milyar euroluk piyasa değe­riyle şampiyonanın tarihinin en pahalı turnuvası olacak.

Kadro değeri 324.1 milyon euro olan Ay yıldızlı takımı­mızın F Grubu’ndaki rakipleri Portekiz’in kadro değeri 1.05 milyar, Çekya’nın 185 milyon, Gürcistan’ın ise 161 milyon euro... Euro2024’e katılan ta­kımların en değerli kadrosu 1.52 milyar euro ile İngiltere. Türkiye kadro değeri listesin­de 12'nci sırada yer alıyor.

İkinci sıradaki Fransa’nın kadro değeri 1.23 milyar euro. Üçüncü sırada aynı grupta yer aldığımız Portekiz bulunuyor. Liste şöyle devam ediyor:

İspanya (965.5 milyon euro), Almanya (851 milyon euro), Hollanda (765 mil­yon euro), İtalya (705.5 mil­yon euro), Belçika (584.5 mil­yon euro), Danimarka (415.5 milyon euro), Ukrayna (379 milyon euro) ve Hırvatistan (327.7 milyon euro).

 Türkiye’de her 10 kişiden 8’i EURO 2024’ü izleyecek

Dünyaca ünlü internet değişim noktası DE-CIX’in Türkiye araştırmasına göre:

-Turnuvayı, yüzde 42’lik bir kesim hem karasal hem de çevrimiçi streaming platformlarından izleyecek. Yaklaşık yüzde 20’lik kesim ise sadece çevrimiçi platformlar üzerinden takip edecek.

 -Turnuvayı akıllı TV’lerdeki uygulamalardan izleme alışkanlığı en yüksek grup, yüzde 52 ile 18-35 yaş grubu.

-Türkiye’de kadınlar da erkekler kadar futbola meraklı: Maçları izleyeceğini belirten erkek katılımcıların oranı yüzde 89 iken, kadınların yüzde 72’si turnuvayı izleyeceğini söylüyor.

'Bizim çocuklar'ın sıralaması

 77. Hakan Çalhanoğlu (30) Türkiye / İnter Milan
45 milyon euro

127. Kenan Yıldız (19) Türkiye / Juventus – 30 milyon euro
132.Arda Güler (19) Türkiye / Real Madrid – 30 milyon euro
154.Orkun Kökçü (23) Türkiye / Benfica – 27 milyon euro
182.Ferdi Kadıoğlu (24) Türkiye / Fenerbahçe – 21 milyon euro
217.Barış Alper Yılmaz (24) Türkiye / Galatasaray – 17 milyon euro
222.Merih Demiral (26) Türkiye / Al Ahli SFC – 16 milyon euro
241.Kerem Aktürkoğlu (25) Türkiye / Galatasaray – 15 milyon euro

En genç oyuncular

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymiş en genç futbolcular:

1-Kacper Kozlowski (Polonya – 17 yaş, 8 ay ve 3 gün)

2-Jude Bellingham (İngiltere – 17 yaş, 11 ay ve 15 gün)

3- Jetro Willems (Hollanda – 18 yaş, 2 ay ve 10 gün)

4-Enzo Scifo (Belçika – 18 yaş, 3 ay ve 25 gün)

5- Jamal Musiala (Almanya – 18 yaş, 3 ay ve 28 gün)

6 -Valeri Bozhinov (Bulgaristan – 18 yaş, 4 ay ve 7 gün)

7-Johan Vonlathen (İsviçre – 18 yaş, 6 ay ve 16 gün)

8-Pedri (İspanya – 18 yaş, 6 ay ve 20 gün)

-Marcus Rashford (İngiltere – 18 yaş, 7 ay ve 16 gün)

10 -Wayne Rooney (İngiltere – 18 yaş, 7 ay ve 20 gün)

14-Emre Mor (Türkiye – 18 yaş, 10 ay ve 19 gün)

 En yaşlı oyuncular

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymiş en yaşlı futbolcular:

1-Gabor Kiraly (Bulgaristan – 40 yaş, 2 ay ve 25 gün)

2- Lothar Matthaus (Almanya – 39 yaş, 2 ay ve 30 gün)

3 -Morten Olsen (Daninarka – 38 yaş, 10 ay ve 3 gün)

4-Maarten Stekelenburg (Hollanda – 38 yaş, 9 ay ve 5 gün)

5-Peter Shilton (İngiltere – 38 yaş, 8 ay ve 28 gün)

6-Ivica Vastic (Avusturya – 38 yaş, 8 ay ve 14 gün)

7 -Jens Lehmann (Almanya – 38 yaş, 7 ay ve 19 gün)

8-Gianluigi Buffon (İtalya – 38 yaş, 5 ay ve 4 gün)

9-Pepe (Portekiz – 38 yaş, 4 ay ve 1 gün)

10-Dino Zoff (İtalya – 38 yaş, 3 ay ve 24 gün)

49-Burak Yılmaz (Türkiye – 35 yaş, 11 ay ve 5 gün)

 