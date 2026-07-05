12 Dev Adam namağlup kapanış peşinde, Türkiye milli basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta?

12 Dev Adam namağlup kapanış peşinde
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan ve liderliği garantileyen ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamayı hedefliyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın İsviçre'yi konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye liderliği garantiledi
C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, grubun zirvesinde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçının ardından ikinci tura yükselmeyi garantilerken, beşinci galibiyetiyle birlikte liderliği de kesinleştirdi.
Son Avrupa ikincisi olan A Milli Takım, İsviçre karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak ilk turu 6'da 6 ile namağlup tamamlamayı hedefliyor.
İsviçre son sırada
Grupta çıktığı 5 maçın tamamını kaybeden İsviçre ise ikinci tura yükselme şansını yitirdi. İsviçre, C Grubu'nda 4. ve son sırada bulunuyor.
Aday kadro belli oldu
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.