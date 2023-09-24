14 ülke, 24 takım, 168 bisikletçi: Tour Of Türkiye başlıyor

14 ülke, 24 takım, 168 bisikletçi, 8 etap, toplam 1.236,8 km... Tour Of Türkiye başlıyor...

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı 58. kez yaşanacak. 8 Ekim’de Alanya’dan başlayacak mücadelede, toplam 1.236,8 km geçilecek.

Akdeniz ve Ege’nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak bisikletçiler, 8 etap sonunda 15 Ekim’de İstanbul’da bitişe ulaşacak.

Ünlü Alman sprinter Andre Greipel'le Türkiye Turu’nun en çok etap kazanan ismi Britanyalı Mark Cavendish, rekoru tek başına eline geçirmek için yarışırken en büyük rakiplerinden biri bu yıl Fransa Bisiklet Turu’nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve TUR’da da 2 kez yeşil formayı kazanan Belçikalı yıldız Jasper Philipsen olacak.

Zorlu etapların geçileceği tur, çoğunlukla sprinterlerin mücadelesine sahne olacak. Bu yılın en kısa etabı, 104 kilometrelik Fethiye - Babadağ etabı, genel klasman favorilerinin öne çıkacağı etap olacak.

Bisikletçiler, üçüncü etapta, 1.937 metre yükseklikte bitişe ulaşacaklar. 8 Ekim’de Alanya-Antalya etabıyla başlayacak zorlu ve keyifli mücadele, 1.236,8 km geçildikten sonra 15 Ekim’de İstanbul-İstanbul etabıyla tamamlanacak.

Dev organizasyon, TRT Spor ve Eurosport’tan yapılacak her gün en az 2 saatlik canlı yayınlarla 190 ülkede 13 dilde milyonlarca insana ulaşacak.

Genç yetenekler ve deneyimli bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2023 parkuru şu şekilde: 1. Etap: 8 Ekim Alanya - Antalya 2. Etap: 9 Ekim Kemer - Kalkan 3. Etap: 10 Ekim Fethiye - Babadağ 4. Etap: 11 Ekim Fethiye - Marmaris 5. Etap: 12 Ekim Marmaris - Yalıkavak 6. Etap: 13 Ekim Bodrum - Selçuk 7. Etap: 14 Ekim Selçuk - Manisa- İzmir 8. Etap: 15 Ekim İstanbul - İstanbul.