1903 külçe altın bağışlandı! Külçe altın fiyatı ne kadar?

10 Ağustos 2020

Beşiktaş tarafından düzenlenen "Bırakmam Seni" kampanyası devam ederken, Burak Yakın'ın 1903 külçe altın bağışında bulunması ses getirdi. Bu gelişmenin ardından hem "külçe altın fiyatları" hem de "1903 külçe altın ne kadar eder?" sorusuna yanıt aranıyor.

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1903 külçe altın ne kadar ediyor?

Türkiye'de külçe altınlar 1 gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram ve 500 gram ve 1 kilogram olarak üretilmektedir. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 477,76 TL olurken, satış fiyatı ise 477,87 TL.

1 kilogram külçe altın ise 523.685,77 TL'den satılıyor.

Bırakmam Seni kampanyası nedir?

Beşiktaş tarafından kulübün içinde bulunduğu finansal güçlükten çıkmak için düzenlenen bağış kampanyasıdır. Kampanya bir yıl boyunca devam edecektir.