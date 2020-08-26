2020-2021 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

26 Ağustos 2020

2020-2021 Süper Lig fikstürü için bekleyiş sona erdi. 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig fikstürü çekimini gerçekleştirdi. Lig fikstürü çekimi sonrasında derbi tarihleri de belli oldu.

Her takım 40 maç oynayacak

Yeni sezonda Süper Lig 21 takımla oynanacak. Bunun sonucu olarak her bir takım 40 maç oynayacak. Her takımın iki hafta bay geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.

Normalde 18 takımla oynanan ligde takımlar bir sezonda 34 lig maçı oynuyordu ve lig de 34 haftada tamamlanıyordu.

Derbi tarihleri

Süper Lig fikstürüne göre sezonun ilk derbisi 3. haftada Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin 10. haftasında ise Ülker Arena Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. İlk yarının son derbisi ise 19. haftada oynanacak. Bu derbide Beşiktaş Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak.

2020-2021 Süper Lig fikstürü

1. Hafta

Ankaragücü - BB Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep Gazişehir

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği

2. Hafta

BB Erzurumspor - Sivasspor

Gençlerbirliği - Konyaspor

Beşiktaş - Antalyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Göztepe

Gaziantep Gazişehir - Fatih Karagümrük

Başakşehir - Galatasaray

Fenerbahçe - Hatayspor

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Kayserispor

3. Hafta

Kayserispor - BB Erzurumspor

Sivasspor - Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Göztepe - Gazişehir Gaziantep

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Antalyaspor - Denizlispor

Konyaspor - Beşiktaş

4. Hafta

BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Kayserispor

Alanyaspor - Hatayspor

Kasımpaşa - Galatasaray

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Başakşehir - Göztepe

Gazişehir Gaziantep - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Denizlispor - Konyaspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

5. Hafta

Hatayspor - BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Kayserispor - Sivasspor

Galatasaray - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Göztepe - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği - Denizlispor

6. Hafta

BB Erzurumspor - Galatasaray

Ankaragücü - Hatayspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Fatih Karagümrük

Kasımpaşa - Göztepe

Fenerbahçe - Trabzonspor

Başakşehir - Antalyaspor

Gazişehir Gaziantep - Konyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Denizlispor - Beşiktaş

7. Hafta

Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor

Galatasaray - Ankaragücü

Hatayspor - Sivasspor

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Göztepe - Alanyaspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Antalyaspor - Fenerbahçe

Konyaspor - Başakşehir

Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

8. Hafta

BB Erzurumspor - Göztepe

Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Sivasspor - Galatasaray

Kayserispor - Hatayspor

Alanyaspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Antalyaspor

Fenerbahçe - Konyaspor

Başakşehir - Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş

Yeni Malatyaspor - Denizlispor

9. Hafta

Trabzonspor - BB Erzurumspor

Göztepe - Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Sivasspor

Galatasaray - Kayserispor

Hatayspor - Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Alanyaspor

Konyaspor - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Beşiktaş - Başakşehir

Denizlispor - Gazişehir Gaziantep

10. Hafta

BB Erzurumspor - Antalyaspor

Ankaragücü - Trabzonspor

Sivasspor - Göztepe

Kayserispor - Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Alanyaspor - Konyaspor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - Beşiktaş

Başakşehir - Denizlispor

Gazişehir Gaziantep - Yeni Malatyaspor

11. Hafta

Konyaspor - BB Erzurumspor

Antalyaspor - Ankaragücü

Trabzonspor - Sivasspor

Göztepe - Kayserispor

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

Galatasaray - Hatayspor

Gençlerbirliği - Alanyaspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Denizlispor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Başakşehir

12. Hafta

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Konyaspor

Sivasspor - Antalyaspor

Kayserispor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Hatayspor - Fatih Karagümrük

Alanyaspor - Beşiktaş

Kasımpaşa - Denizlispor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Başakşehir - Gazişehir Gaziantep

13. Hafta

Beşiktaş - BB Erzurumspor

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Konyaspor - Sivasspor

Antalyaspor - Kayserispor

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Göztepe - Hatayspor

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Denizlispor - Alanyaspor

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Gazişehir Gaziantep - Fenerbahçe

14. Hafta

BB Erzurumspor - Denizlispor

Ankaragücü - Beşiktaş

Sivasspor - Gençlerbirliği

Kayserispor - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Hatayspor - Trabzonspor

Galatasaray - Göztepe

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa - Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe - Başakşehir

15. Hafta

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor

Denizlispor - Ankaragücü

Beşiktaş - Sivasspor

Gençlerbirliği - Kayserispor

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Hatayspor

Trabzonspor - Galatasaray

Göztepe - Fatih Karagümrük

Gazişehir Gaziantep - Alanyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

16. Hafta

BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Ankaragücü - Denizlispor

Kayserispor - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Hatayspor - Konyaspor

Galatasaray - Antalyaspor

Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Alanyaspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Fenerbahçe

17. Hafta

Başakşehir - BB Erzurumspor

Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Denizlispor - Kayserispor

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği - Hatayspor

Konyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Fatih Karagümrük

Trabzonspor - Göztepe

Fenerbahçe - Alanyaspor

18. Hafta

BB Erzurumspor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Başakşehir

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Denizlispor

Hatayspor - Beşiktaş

Galatasaray - Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Göztepe - Antalyaspor

Alanyaspor - Kasımpaşa

19. Hafta

Kasımpaşa - BB Erzurumspor

Fenerbahçe - Ankaragücü

Başakşehir - Sivasspor

Gazişehir Gaziantep - Kayserispor

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Hatayspor

Beşiktaş - Galatasaray

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

Konyaspor - Göztepe

Antalyaspor - Trabzonspor

20. Hafta

BB Erzurumspor - Alanyaspor

Ankaragücü - Kasımpaşa

Sivasspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Başakşehir

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

Hatayspor - Yeni Malatyaspor

Galatasaray - Denizlispor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Göztepe - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Konyaspor

21. Hafta

Alanyaspor - Ankaragücü

Kasımpaşa - Sivasspor

Fenerbahçe - Kayserispor

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep - Hatayspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Denizlispor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Göztepe

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Konyaspor - Antalyaspor