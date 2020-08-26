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2020-2021 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Yeni sezon öncesi 2020-2021 Süper Lig fikstürü açıklandı. Süper Lig fikstürünün açıklanması ile derbi tarihleri de belli oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ve fikstürü...

2020-2021 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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2020-2021 Süper Lig fikstürü için bekleyiş sona erdi. 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig fikstürü çekimini gerçekleştirdi. Lig fikstürü çekimi sonrasında derbi tarihleri de belli oldu.

Her takım 40 maç oynayacak

Yeni sezonda Süper Lig 21 takımla oynanacak. Bunun sonucu olarak her bir takım 40 maç oynayacak. Her takımın iki hafta bay geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.

Normalde 18 takımla oynanan ligde takımlar bir sezonda 34 lig maçı oynuyordu ve lig de 34 haftada tamamlanıyordu.

Derbi tarihleri

Süper Lig fikstürüne göre sezonun ilk derbisi 3. haftada Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin 10. haftasında ise Ülker Arena Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. İlk yarının son derbisi ise 19. haftada oynanacak. Bu derbide Beşiktaş Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak.

2020-2021 Süper Lig fikstürü

1. Hafta

Ankaragücü - BB Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep Gazişehir
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği

2. Hafta

BB Erzurumspor - Sivasspor
Gençlerbirliği - Konyaspor
Beşiktaş - Antalyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Göztepe
Gaziantep Gazişehir - Fatih Karagümrük
Başakşehir - Galatasaray
Fenerbahçe - Hatayspor
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Kayserispor

3. Hafta

Kayserispor - BB Erzurumspor
Sivasspor - Ankaragücü
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Galatasaray - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Göztepe - Gazişehir Gaziantep
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Denizlispor
Konyaspor - Beşiktaş

4. Hafta

BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Kayserispor
Alanyaspor - Hatayspor
Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Başakşehir - Göztepe
Gazişehir Gaziantep - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Denizlispor - Konyaspor
Beşiktaş - Gençlerbirliği

5. Hafta

Hatayspor - BB Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Ankaragücü
Kayserispor - Sivasspor
Galatasaray - Alanyaspor
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
Göztepe - Fenerbahçe
Trabzonspor - Başakşehir
Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği - Denizlispor

6. Hafta

BB Erzurumspor - Galatasaray
Ankaragücü - Hatayspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Fatih Karagümrük
Kasımpaşa - Göztepe
Fenerbahçe - Trabzonspor
Başakşehir - Antalyaspor
Gazişehir Gaziantep - Konyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Denizlispor - Beşiktaş

7. Hafta

Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor
Galatasaray - Ankaragücü
Hatayspor - Sivasspor
Çaykur Rizespor - Kayserispor
Göztepe - Alanyaspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Antalyaspor - Fenerbahçe
Konyaspor - Başakşehir
Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

8. Hafta

BB Erzurumspor - Göztepe
Ankaragücü - Fatih Karagümrük
Sivasspor - Galatasaray
Kayserispor - Hatayspor
Alanyaspor - Trabzonspor
Kasımpaşa - Antalyaspor
Fenerbahçe - Konyaspor
Başakşehir - Gençlerbirliği
Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş
Yeni Malatyaspor - Denizlispor

9. Hafta

Trabzonspor - BB Erzurumspor
Göztepe - Ankaragücü
Fatih Karagümrük - Sivasspor
Galatasaray - Kayserispor
Hatayspor - Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Alanyaspor
Konyaspor - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Beşiktaş - Başakşehir
Denizlispor - Gazişehir Gaziantep

10. Hafta

BB Erzurumspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Trabzonspor
Sivasspor - Göztepe
Kayserispor - Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Alanyaspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Fenerbahçe - Beşiktaş
Başakşehir - Denizlispor
Gazişehir Gaziantep - Yeni Malatyaspor

11. Hafta

Konyaspor - BB Erzurumspor
Antalyaspor - Ankaragücü
Trabzonspor - Sivasspor
Göztepe - Kayserispor
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Hatayspor
Gençlerbirliği - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
Denizlispor - Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Başakşehir

12. Hafta

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Konyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Kayserispor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Hatayspor - Fatih Karagümrük
Alanyaspor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Denizlispor
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Başakşehir - Gazişehir Gaziantep

13. Hafta

Beşiktaş - BB Erzurumspor
Gençlerbirliği - Ankaragücü
Konyaspor - Sivasspor
Antalyaspor - Kayserispor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Göztepe - Hatayspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Denizlispor - Alanyaspor
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Gazişehir Gaziantep - Fenerbahçe

14. Hafta

BB Erzurumspor - Denizlispor
Ankaragücü - Beşiktaş
Sivasspor - Gençlerbirliği
Kayserispor - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Antalyaspor
Hatayspor - Trabzonspor
Galatasaray - Göztepe
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa - Gazişehir Gaziantep
Fenerbahçe - Başakşehir

15. Hafta

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor
Denizlispor - Ankaragücü
Beşiktaş - Sivasspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
Konyaspor - Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Hatayspor
Trabzonspor - Galatasaray
Göztepe - Fatih Karagümrük
Gazişehir Gaziantep - Alanyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa

16. Hafta

BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Denizlispor
Kayserispor - Beşiktaş
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
Hatayspor - Konyaspor
Galatasaray - Antalyaspor
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Alanyaspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Fenerbahçe

17. Hafta

Başakşehir - BB Erzurumspor
Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Denizlispor - Kayserispor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği - Hatayspor
Konyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Fatih Karagümrük
Trabzonspor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor

18. Hafta

BB Erzurumspor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Başakşehir
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Denizlispor
Hatayspor - Beşiktaş
Galatasaray - Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - Konyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Alanyaspor - Kasımpaşa

19. Hafta

Kasımpaşa - BB Erzurumspor
Fenerbahçe - Ankaragücü
Başakşehir - Sivasspor
Gazişehir Gaziantep - Kayserispor
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Hatayspor
Beşiktaş - Galatasaray
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
Konyaspor - Göztepe
Antalyaspor - Trabzonspor

20. Hafta

BB Erzurumspor - Alanyaspor
Ankaragücü - Kasımpaşa
Sivasspor - Fenerbahçe
Kayserispor - Başakşehir
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep
Hatayspor - Yeni Malatyaspor
Galatasaray - Denizlispor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Göztepe - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Konyaspor

21. Hafta

Alanyaspor - Ankaragücü
Kasımpaşa - Sivasspor
Fenerbahçe - Kayserispor
Başakşehir - Çaykur Rizespor
Gazişehir Gaziantep - Hatayspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Denizlispor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Göztepe
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Konyaspor - Antalyaspor

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