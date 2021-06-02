2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da oynanacak

İstanbul 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali son dakika verilen bir kararla Portekiz'e alınmıştı.



Finalin İstanbul'dan alınmasında İngiltere'nin başvurusu etkili olmuştu. Final Bu yüzden İstanbul'da değil Porto'da oynanmıştı.

NTV'nin haberine göre; UEFA, 9 Temmuz’da yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıklayacak. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin de İstanbul’da yapılmasını planlıyor.