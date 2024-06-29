  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
Takip Et

2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, '2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası' başladı. Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının startı, Altınordu ilçesinde verildi.

2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası; elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor. 20 ilden 400 kişinin katılımıyla başlayan yarışlar, yarın sona erecek.