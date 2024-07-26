2024 PARİS OLİMPİYATLARI: Mete Gazoz ne zaman yarışacak? (Olimpiyatlar hangi kanalda yayınlanacak?)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında dün yapılan sıralama atışlarının ardından erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci sırada yer aldı. Ulaş Berkim Tümer 10'uncu, Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 58'inci sırada yer aldı. Peki, Mete Gazoz ne zaman yarışacak? Olimpiyat oyunları hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar

Mete Gazoz ne zaman yarışacak?

Türkiye’ye okçulukta ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz'un da yer aldığı Türkiye Okçuluk Milli Takımı, 29 Temmuz Pazartesi günü madalya için ok atacak.

Mete Gazoz, 4 Ağustos'ta ise bireysel erkeklerde Olimpiyat şampiyonu unvanını korumaya çalışacak. 2020'de Tokyo’da bu başarıya imza atan Gazoz, aynı zamanda Paris’teki açılışta Türkiye adına bayrağı taşıyacak iki sporcudan biri olacak.

Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer, Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Milli okçu Elif Berra Gökkır ise sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1347 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor.

2024 Paris Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin 102 sporcu ile katılacağı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni 26 Temmuz 2024 Cuma günü yani bugün gerçekleştirilecek. Sen Nehri üzerinde saat 20.30'da başlayacak ve halka açık gerçekleştirilecek olan tören, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tamamı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den sporseverlerle buluşacak.