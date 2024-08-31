2024 Türkiye Erkekler Tenis Şampiyonu Cengiz Aksu oldu
TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nın erkekler finalinde Cengiz Aksu ile Koray Kırcı karşılaştı. Cengiz, rakibini 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
AA
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İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda erkeklerde Cengiz Aksu şampiyon oldu.
Dereceye giren sporculara kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz takdim etti.