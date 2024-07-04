2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın ev sahibi: İstanbul
İlk kez 2011'de düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'na 2025 yılında Türkiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak organizasyonda 12-23 yaş arasındaki para sporcular mücadele edecek.
AA
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2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın ev sahipliği İstanbul'a verildi. Avrupa Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre, 12-23 yaş arası para sporcuların katılımıyla ilk kez 2011'de düzenlenen organizasyonun 7'ncisine Türkiye ev sahipliği yapacak.
Taslak programında atletizm, tekerlekli sandalye basketbol, boccia, golbol, judo, yüzme, atıcılık, tekvando ve masa tenisi branşlarının yer aldığı etkinlik, 2025 yazında düzenlenecek.