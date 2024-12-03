2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda "torbalar" belli oldu
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, 32 takımlı yeni formatla ilk kez gerçekleştirilecek olan organizasyonun kura çekimi için geri sayım başladı. FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin Miami şehrinde düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi, ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.
Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:
1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)
2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)
3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)
4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)
Turnuva formatı
Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.
Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.
Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.