2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası başladı! F1 hangi kanalda?

Formula 1’de 2025 sezonu, birçok yenilikle başladı. Son dört yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, Red Bull ile beşinci şampiyonluğu hedeflerken, takım arkadaşı ise Sergio Perez’in yerine Yeni Zelandalı Liam Lawson oldu.

Hamilton Ferrari’ye geçti

Mercedes’ten ayrılan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu sezon Ferrari’de Monakolu Charles Leclerc ile birlikte yarışacak. Hamilton’ın boşalttığı Mercedes koltuğunu ise İtalyan genç yetenek Andrea Kimi Antonelli devraldı.

Takımlar arasındaki rekabet kızışıyor

Son şampiyon McLaren, uzun yıllar zirveye ambargo koyan Red Bull ve Mercedes ile birlikte markalar klasmanında liderlik mücadelesi verecek. Ferrari ise 17 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmek için piste çıkacak.

Pilot kadrosundaki değişiklikler

Yeni sezonda 6 pilot ilk kez tam zamanlı yarışacak. Bunlar arasında Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber) ve Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) yer alıyor.

2025 sezonunun en yaşlı pilotu, Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso (43) olurken, en genç isim 18 yaşındaki Andrea Kimi Antonelli oldu. Alonso, 401 Grand Prix tecrübesiyle en deneyimli isim olarak öne çıkıyor.

Avustralya GP heyecanı başladı

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP’de antrenman turlarında McLaren pilotu Lando Norris ve Ferrari’den Charles Leclerc ilk sıraları aldı. Bugün yapılan sıralama turlarının ardından, ana yarış 16 Mart Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de start alacak.

Formula 1 (F1) hangi kanalda?

Formula 1’in 2025 sezonu antrenman, sıralama ve ana yarışları beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.