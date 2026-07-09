2026 DÜNYA KUPASI: Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Gözler Fransa ile Fas arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Fas maçı 9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Dembele, Rabiot, Mbappe, Olise, Barcola.

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Saibari, El Khannous, El Aynaoui.