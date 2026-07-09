2026 DÜNYA KUPASI: Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Fransa ile Fas yarı final için karşı karşıya gelecek. Milyonları ekran başına kilitleyecek mücadele için beklenirken yoğun şekilde "Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Gözler Fransa ile Fas arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Fas maçı 9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Dembele, Rabiot, Mbappe, Olise, Barcola.
Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Saibari, El Khannous, El Aynaoui.