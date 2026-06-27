2026 Dünya Kupası: Kolombiya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası şöleni devam ederken bu gece yine birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak. Bu mücadelelerden biri de Kolombiya ile Portekiz arasında gerçekleşecek. Fıtbolseverler maçı kaçırmak istemezken "Kolombiya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Kolombiya Portekiz maçı bilgileri...

Kolombiya Portekiz maçı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 02.30'da başlayacak. Müsabaka TRT'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, James, Diaz, Suarez.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Silva, Neves, Fernandes, Vitinha, Neto, Ronaldo.