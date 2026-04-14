2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası'nda Türkiye ilk maçını ne zaman yapacak?
A Milli Futbol Takımı’nın uzun yıllar sonra Dünya Kupası vizesi almasıyla birlikte sık sık 2026 Dünya Kupası tarihi araştırılıyor. Milyonlar heyecanla turnuvayı beklerken peş peşe "Dünya Kupası ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
24 yıl aranın ardından büyük başarı kaydeden A Milli Futbol Takımı'mız muhteşem bir gurur yaşattı. Milyolar şimdi Dünya Kupası'nı iple çekiyor. Tarih ilerledikçe "Dünya Kupası ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'nin rakipleri kimler?
A Milli Futbol Takımı'mız D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk maç 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak.
