2026 DÜNYA KUPASI: Norveç - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı finale çıkarken bu gece 3. yarı finalist belli olacak. Norveç ve İngiltere kozlarını paylaşacak. Milyonlar bu mücadeleyi beklerken sık sık gelen soru "Norveç - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidiliyor. İspanya ve Fransa adlarını yarı finale yazdırdı. Norveç ve İngiltere ise bu gece karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Norveç - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Norveç - İngiltere mücadele bilgileri...
Norveç - İngiltere maçı bu gece saat 00.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sörloth, Haaland, Nusa
İngiltere: Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane