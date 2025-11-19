2026 Dünya Kupası Play-off'larının oynanacağı tarih ve şehirler belli odu
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak son iki ülkeyi belirleyecek olan Kıtalar Arası Play-off turnuvasının tarihini ve yerini açıkladı.
FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.
Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.
Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak.
Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.