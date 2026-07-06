2026 DÜNYA KUPASI: Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nda dev mücadele... Portekiz ile İspanya çeyrek finale kalabilmek için mücadele verecek. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Heyecan her geçen dakika artarken "Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğunlaşıyor.
2026 Dünya Kupası'nda erken final niteliinde bir maç... Portekiz ile İspanya son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Milyonlar C. Ronaldo'nun performansını merak ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenlerin ısrarla yönelttiği soru "Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz İspanya maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Leao, Cristiano Ronaldo.
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.