2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor: İlk bilet için Fransa ile Fas karşı karşıya

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Turnuvanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.

Boston Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

I Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada bitiren Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 geçti. Afrika temsilcisi, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış, Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak finale yükselmişti.

Fransa hücum hattıyla öne çıkıyor

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola gibi isimlerle turnuvanın etkili hücum hatlarından birine sahip olan Fransa'da Mbappe ve Dembele şu ana kadar toplam 11 gole katkı verdi.

Fransa'da kas sakatlığı bulunan Aurelien Tchouameni ile Fas'ta adale sakatlığı yaşayan Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.

Çeyrek final programı

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa-Fas, İspanya-Belçika, İngiltere-Norveç ve Arjantin-İsviçre eşleşmeleri oynanacak. Bu turu geçen dört takım yarı finale yükselecek.

Çeyrek final programı şöyle:

9 Temmuz Perşembe, TSİ 23.00: Fransa-Fas

10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika

12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç

12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre