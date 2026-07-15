2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

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2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Sol kanattan Cucurella'nın ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda Lucas Digne'nin topu uzaklaştırmak isterken araya girmeye çalışan Yamal'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle İspanyollar 1-0 öne geçti.

Fransa, golün ardından pozisyona girmekte zorlanırken ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı. Mücadelenin 58. dakikasında paslaşarak gelişen İspanya atağında Pedro Porro, ceza yayı içindeki Dani Olmo ile duvar pası yaparak ceza sahasına hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Porro, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Fransızlar kalan dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, İspanya 2-0 galip gelerek final bileti aldı. 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

Fransa'nın yarı finale çıkmasında büyük emeği olan ve golleriyle damga vuran Kylian Mbappe, turnuvayı 8 golle kapattı. 27 yaşındaki futbolcu 3. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 20 gole ulaştı.

İspanya 2. kez finalde

Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente'nin öğrencileri 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterecek. İspanya, ilk kez Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada finale çıkmış ve Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde İngiltere - Arjantin eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Kalesini yine gole kapattı

2026 Dünya Kupası'nda savunmasıyla da dikkat çeken İspanya, bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Kaleci Unai Simon, grup aşamasındaki 3 maçta kalesini gole kapatırken, son 32 ve son 16 turunda da gol yemedi. Turnuvada kalesindeki ilk golü çeyrek finalde Belçika karşısında gören İspanya, yarı finalde ise rakibine gol izni vermedi. İspanya, ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiği 2010 yılında ise 2 gol yerken, 5 maçta kalesini gole kapattı.