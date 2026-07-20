2026 Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralaması güncellendi: Türkiye'nin yeri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. Şampiyon İspanya 1.995,88 puanla zirveye yükselirken, A Milli Futbol Takımı 1.582,54 puanla 27. sırada yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin'i finalde 1-0 mağlup ederek kazanan İspanya, güncellenen FIFA dünya sıralamasında 1.995,88 puanla ilk sıraya yükseldi.
Arjantin 1.970,37 puanla ikinci, Fransa 1.948,97 puanla üçüncü sırada yer alırken, ilk beşi İngiltere ve Brezilya tamamladı.
Türkiye 27. basamakta
A Milli Futbol Takımı ise güncellenen FIFA dünya sıralamasında 1.582,54 puanla 27. sırada yer aldı.
Türkiye'nin hemen üzerinde Nijerya 1.585,02 puanla 26. sırada bulunurken, ay-yıldızlı ekibi 1.581,51 puanla Avustralya ve 1.576,80 puanla Cezayir takip etti.
İlk 10 sırada sırasıyla İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Fas, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Meksika yer aldı.