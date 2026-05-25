2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gidiyor. Camiada heyecan had safhada... Milyonlarca taraftar da seçimi beklerken "2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" sorusu gündemden düşmüyor.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yeni başkan 7 Haziran'da belli olacak.
Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen adaylıklarını ilan ettiler.
Yıldırım adaylığını "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım" sözleriyle duyurdu.
Öte yandan Hakan Safi "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." dedi.