2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak: İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu yarın belli olacak. İspanya ile son şampiyon Arjantin'i karşı karşıya getirecek final mücadelesi, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak.
ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA